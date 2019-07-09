Президент России Владимир Путин раскритиковал ветровые электростанции, поскольку, по его мнению, они наносят вред окружающей природе, пишет «Украинская правда».

Об этом он заявил во вторник на «Глобальном саммите по производству и индустриализации», который проходил в российском Екатеринбурге.

«Комфортно ли будет людям жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей?» — задается Путин риторическим вопросом.

Подобные источники энергии он сравнивает с «заметанием мусора под ковер».

«Вот все знают, что ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае? Сколько птиц гибнет», — сокрушается российский лидер.

Вспомнил он и о последствиях энергии ветра для червей.

«Они (ветрогенераторы) так трясутся, что червяки вылезают из земли», — отметил Путин.

«Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии», — сказал он.

С очередным рывком и прорывом вас, россияне! Путин об отказе от традиционных источников энергии.

Плешивая мумия застряла в средневековье. Безлопастные ветрогенераторы на эффекте вихревой дорожки Кармана, например. Даже не пытайтесь объснить сказочному маразматику что это такое 😂 pic.twitter.com/NT9Z2bJDke — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 июля 2019 г.

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