Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает украинского политика Виктора Медведчука человеком слова, несмотря на разные с ним точки зрения по некоторым вопросам. Об этом он сказал в интервью для документального фильма режиссёра Оливера Стоуна «В борьбе за Украину».

— У нас во многом разные позиции, разные точки зрения. И он, я знаю его уже давно, человек слова: если он что-то говорит, он это делает, потому что у него есть убеждения, — сказал президент России (цитата по «Лайфу»).

По мнению Путина, данная черта не может не вызывать уважения. Также он отметил, что Медведчук выступает за независимость и укрепление Украины, считает, что этого эффективнее добиваться через сотрудничество с Россией. Глава государства согласен с этой точкой зрения.

Отметим, что Виктор Медведчук является кумом Путина.

Minval.az