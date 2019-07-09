Глава Министерства иностранных дел Грузии Давид Залкалиани в эфире канала «Имеди» приветствовал слова президента России Владимира Путина об отсутствии необходимости вводить санкции против Тбилиси на фоне ситуации в отношениях между двумя странами.

Так, дипломат отметил, что сделанные представителями местной оппозиции антироссийские заявления, ставшие причиной обострения ситуации, были категорически неприемлемы.

«Грузинские власти осудили их. Считаю, что решение президента России является единственным верным решением, которое можно только приветствовать», — цитирует Залкалиани «Интерфакс».

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