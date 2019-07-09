Партия Коммунисты России обратилась в Роспотребнадзор. Они требуют переименовать все хинкальные в пельменные.

Заместитель Председателя ЦК КПКР Ярослав Сидоров заявил, что партия Коммунисты России обратилась в Роспотребнадзор. По его словам, нужно принять самые жесткие ответные меры после истерии в Грузии. Политик высказал мнение, что в российском обществе в последние годы проявляется некое снисходительно-либеральное отношение к Республике.

«Зовут ехать отдыхать в Грузию, повсюду заведения грузинской кухни. Это политически неверно, это низкопоклонство, это унижает Россию. В нас плюют, а мы утираемся», – сообщил Зампред ЦК партии.

Таким образом, партия КПКР предлагает все хинкальные переименовать в пельменные. Также там заявили, что хачапури – это самые обыкновенные русские пышки и пироги.

«Вот и надо вместо хачапури везде написать – пышки», – сообщил Сидоров.

В пресс-службе Центрального Комитета Компартии Коммунисты России уточнили, что они обратяться в Роспотребнадзор с призывом побудить все заведения общепита, специализирующиеся сегодня на «грузинской кухне». Так, ведомство должно обязать все точки в течение двух недель переименоваться.

Minval.az