На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Люксембурге депутат от Госдумы России, космонавт Елена Серова заявила, что «с борта Международной космической станции» она видела «невооруженным глазом», как «рвались бомбы и снаряды на территории Донбасса и Луганска, и они летели со стороны расположения Вооруженных сил Украины. А в то время там гибли безоружные люди».

Время начала выступления Серовой на видео — 1:11:16.

В свою очередь депутат от России Геннадий Онищенко, бывший главный санитарный врач РФ, который выступил на заседании Ассамблеи, рассказал о «наличии на территории Грузии военно-биологической базы, которая сегодня несёт огромную опасность». По его словам, «такая же работа продолжается в Украине и других наших постсоветских республиках», добавил Онищенко. Его слова цитирует «Украинская правда».

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