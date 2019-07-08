Армения сегодня является «бастионом свободы и демократии в мире», заявил председатель Национального собрания Армении, ближайший соратник премьера Никола Пашиняна Арарат Мирзоян, сообщает АМИ «Новости-Армения».

«Очевидно, что нам объявлена война, но одно дело, если война объявлена нам как политической команде, (тогда) партии “Гражданский договор» — эту войну можно было бы и проиграть. Но ставки намного выше и на кону — совсем другое… Уверен, не преувеличу, если скажу, что Армения сегодня — это бастион демократии в мире. Да, не США, да, не Европа. Армения сегодня бастион свободы и демократии в мире», — важно сказал он.

По его мнению, успех демократии в мире в большей мере зависит от «успеха демократии в Армении». Анализ происходящих в мире процессов показывает, что демократия сегодня не везде крепка, и права человека не везде не нарушаемы.

Арарат уверен, что на кону лежат национальные интересы армян, «одной из наций, берущих начало от Вавилона и которой, в числе немногих других наций, предстоит встретить закат планеты».

«Когда объявляют войну, то ее объявляют не нам, не нашей политической силе или партии. Войну объявляют вышеотмеченной мечте. Именно здесь мы должны понять, что не имеем права на поражение в этой войне», — добавил Мирзоян.

Minval.az