«Мы необдуманными действиями ведем к уничтожению озеро Севан». Такое мнение в беседе с сайтом Aysor.am высказала эколог Карине Даниелян, касаясь факта цветения воды в озере Гейча, переименованного в Армении в «Севан», и снижения уровня воды в озере на 2 сантиметра по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Очистительные станции так и не были приведены в порядок. Большое количество сточных вод и сейчас продолжают сливаться в озеро. Во-вторых, работы по очистке берегов не были выполнены и не выполняются надлежащим образом. Это очень серьезная проблема, поскольку на фоне повышения уровня воды в озере берега не были полноценно очищены. Большое количество мусора, не срезанных деревьев и кустов остались под водой. Все это оказало негативное воздействие на озеро Севан», — подчеркнула Даниелян.

Эколог также заявила, что армяне превращают питающие озеро Гейча реки в мусорную свалку и бросают в воду оказавшиеся под рукой ненужные вещи.

Вода в озере Гейча начала цвести также в прошлом году. Министерство здравоохранения Армении предупредило, что купаться на берегах озера, где в воде размножаются ядовитые водоросли, опасно для здоровья.

Minval.az