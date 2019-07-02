Кремлевская пропагандистка армянского происхождения Маргарита Симоньян обратилась к жителям России после заявления грузинских певцов в адрес России.

Ранее грузинские певицы принесли извинения согражданам за выступления в России и назвали РФ — страной оккупантом.

Пропагандистка заявила, что «сама готова стать русским националистом с лозунгом «Русский, уважай себя!» в условиях, когда звучат слова, подобные тем, что сказали Нино Катамадзе и Анита Рачвелишвили».

«А у меня вопрос к своим согражданам — кто-то и правда хочет отдыхать в стране, где артисты вынуждены извиняться за то, что оскоромились, прикоснувшись к нам? — пишет она. — Есть ли у русских националистов лозунг «Русский, уважай себя!»? Еще немного, и я сама тут с вами русским националистом стану».

Minval.az