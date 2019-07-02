Известная певица Алла Пугачева прокатилась по перрону Рижского вокзала в Москве на автомобиле. Кадры, на которых видно, как машина подвозит народную артистку России прямо к поезду, появились в интернете.

На видео, опубликованном каналом РЕН ТВ, показано, как автомобиль подъезжает прямо к вагону. Певица выходит из машины и идет к поезду. Ее сопровождает помощник, который открывает дверь и несет за ней сумку.

В пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал «Российских железных дорог») сообщили, что РЖД проверит действия сотрудников вокзала в связи с выездом машины на перрон. При этом в организации уточнили, что кадры сделаны не на пассажирской платформе № 1, с которой садятся все пассажиры поезда Москва–Рига, а на технической платформе № 2 и автомобиль не мог помешать другим людям на вокзале, передает агентство городских новостей «Москва».

«Газета.Ру» уточняет, что Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми Гарри и Лизой ехала в Ригу, чтобы оттуда отправиться в Юрмалу, где она отдыхает каждое лето. В эти дни в Юрмале пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву», уточняет издание.

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