Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье. Об этом сообщил официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых, передает российский интернет-портал Znak.com.

53-летняя женщина посмотрела в интернете ролик о том, что сотовые вышки возле населенных пунктов опасны для здоровья. Тогда она начала думать, что ее недомогания и бессонница связаны с наличием такой вышки около дома, и решила избавиться от нее. Чтобы незаметно выбраться из дома, свердловчанка купила мужу бутылку водки, тот опьянел и крепко спал. Поджог она попыталась совершить в ночь на 20 мая.

Сообщение о поджоге поступило в полицию от оператора мобильной связи — на объекте коммерческого предприятия сработали датчики. На место выехал наряд ДПС, рассказал Горелых. На месте инспектор увидел человека, который пытался поджечь спичками обмотанные тряпками провода. При осмотре площадки также нашли пластмассовую бутылку с, предположительно, легковоспламеняющейся жидкостью. В карманах женщины нашли спички, фонарик и перцовый баллончик.

Женщина ранее не была судима. Против нее завели дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), она предусматривает наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

Minval.az