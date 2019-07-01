Двое волгоградских активистов провели сегодня одиночные пикеты против обострения отношений России и Грузии, а также против политики Путина. Прохожие осудили приостановку авиасообщения между странами.

Оба пикета прошли в центре Волгограда. Активистка Галина Тихенко стояла в течение двух часов с плакатами «Руки прочь от Грузии!», «Желаю Грузии мира и добра!». Владимир Тельпук проводил акцию в течение трех часов, он держал плакаты с критикой политики Путина, сообщает «Кавказский узел»

«Уже вторую неделю мы наблюдаем политический кризис в Грузии, — заявила Галина Тихенко. — Я против вмешательства России в дела суверенного государства Грузии. Грузинский народ не против россиян, но против вмешательства российской власти в дела Грузии. А страдает российский народ. Наша власть нагнетает обстановку».

Активистка Любава Третьякова, которая пришла поддержать участницу пикета, отметила, что граждане Грузии в соцсети «пишут, что любят россиян, и просят не обращать внимание на то, что делают наверху».

Несколько прохожих высказались в поддержку пикетчицы. «Раньше я много раз бывала в Грузии, но поехала бы и сейчас, несмотря ни на что, — рассказала пенсионерка Нина Анатольевна. — У нас в поселке Ерзовка живут грузины, прекрасные люди. Отмена авиарейсов в Грузию — это абсолютно неправильный шаг. Это только обострит отношения».

Студент местного вуза Вадим назвал отмену авиасообщения «глупостью». «Грузия — прекрасная страна, она пользовалась огромной популярностью у россиян. Из Волгограда ходили только автобусы, путь в Грузию очень долгий, этим летом мои знакомые 22 часа простояли на границе. Я из-за этого добирался в Грузию только самолетом. Теперь авиасообщение отменяют, кому от этого лучше? Российскому или грузинскому народу? Ни тем, ни другим. Отмена рейсов — не что иное как санкция, направленная на ухудшение отношений между странами», — заявил он.

Несколько прохожих резко высказались против пикетчицы. Женщина средних лет заявила, что активистка «возбуждает людей». «В Грузии все нормально и ничего не случилось, я недавно вернулась из Грузии», — заявила женщина.

Пожилой мужчина пытался вытащить из сумки с плакатами, которая стояла возле пикетчицы, плакат «Путин, уйди сам!». «Что вы здесь пропагандируете, — возмутился прохожий. — Специально всех взвинчиваете и больше ничего».

Владимир Тельпук сообщил, что он протестует против повышения налогов, низких пенсий и высокой платы за коммунальные услуги.

В конце акции к пикетчикам подошли двое полицейских и четверо казаков. По словам Галины Тихенко, они поприветствовали ее и пожелали «всего доброго».

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