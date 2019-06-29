Россия в рабочем порядке решит вопрос с украинскими моряками, которых российские силовики взяли в плен при попытке прохода через Керченский пролив. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Мы спокойно в рабочем режиме этот вопрос решим», – сказал Путин, комментируя обращение президента Украины Владимира Зеленского с просьбой вернуть моряков.

Путин заверил, что вопрос освобождения украинских моряков и недавнее возвращение России в ПАСЕ никак не связаны.

При этом, говоря о вооруженном захвате украинских кораблей в Керченском проливе, российский президент заявил, что якобы новый начальник Генштаба ВСУ подтвердил, что «это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной кампании».

«Это просто ни в какие ворота не лезет, безобразие! Давайте мы из этого будем исходить. Если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны», – возмутился Путин.

Также он добавил, что у российской стороны «есть вопросы по некоторым людям, которые задержаны в Украине».

«Здесь кроме моряков этих, они просто исполняли приказ, и все, поэтому мы отдаем себе в этом отчет. Но они нарушили российский закон, поэтому надо спокойно, в рабочем режиме с этим разобраться», – отметил Путин, констатировав при этом, что обмены с украинской стороной задержанными лицами идут.

Он привел в пример факт освобождения четырех украинцев при посредничестве Виктора Медведчука, назвав это «хорошим примером работы».

«Если так нынешняя украинская власть будет выстраивать работу на этом направлении, конечно, мы многого можем добиться» – резюмировал Путин

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