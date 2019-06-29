Аттракцион Летающая тарелка в парке Джизака развалился во время движения, погибла девушка.

В парке города Джизак (областной центр Узбекистана) во время движения упал аттракцион Летающая тарелка, сообщает пресс-служба администрации района в пятницу, 28 июня.

В результате аварии погибла девушка 1999 года рождения. Она получила сильные телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Аттракцион рухнул на землю с высоты в семь метров из-за сломавшейся рукоятки. В это время на нем находились восемь человек.

Возбуждено уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

Minval.az