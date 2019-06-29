Экс-президент Армении Роберт Кочарян остается в совете директоров АФК «Система», в который он входит уже на протяжении десяти лет.

«Сегодня, как вы знаете, он опять заключен под стражу. Мы посчитали, учитывая, что нет, во-первых, обвинения, и во-вторых — процесс явно политический, мы считали необходимым включить его в новый состав совета директоров. Тем более, он дал согласие (на переизбрание), когда был промежуток на свободе. Считаем, что это правильно», — прокомментировал решение основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков, выступая на годовом собрании акционеров АФК в Москве.

В предыдущем составе совета директоров АФК Кочарян возглавлял Комитет по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

АФК «Система» — инвестиционный холдинг, владеющий активами в сфере телекоммуникаций, транспорта, электроники, медиа-отрасли, электроэнергетики, розничной торговли, финансов, медицины, фармацевтики и биотехнологий.

Minval.az