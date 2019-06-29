Представители ереванского подразделения международной организацией Transparency International побывали в оккупированном Карабахе и провели встречи с «министром иностранных дел» сепаратистской «НКР» Масисом Маиляном.

Как сообщили СМИ, в ходе встречи стороны коснулись возможностей организации содействия развитию «институтов гражданского общества в Карабахе» и их вовлечению в общественную жизнь.

Исполнительным директор Сона Айвазян представила деятельность организации в этом направлении в Армении.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между «властями» Карабаха и Transparency International в контексте предстоящих «президентских и парламентских выборов», а также «выборов» в органы местного самоуправления.

Minval.az