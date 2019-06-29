Российский президент Владимир Путин на ужин в честь лидеров стран Большой двадцатки, саммит которой проходит в эти дни в японской Осаке, пришел со своим термосом. Его пресс-секретарю Дмитрию Пескову пришлось объясняться перед журналистами.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — цитирует Пескова агентство РБК 28 июня.

Лидеры G20 пришли на ужин со своим pic.twitter.com/1X0bBGlHLe — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 28 июня 2019 г.

В сети появилось видео с ужина, на которых видно, как Путин держит в руке белый термос, которым чокается с президентом США Дональдом Трампом. В свою очередь американский лидер держит бокал с вином.

Minval.az