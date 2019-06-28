Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сравнил попытку штурма парламента 20-21 июня сторонниками оппозиции с попыткой переворота и поблагодарил главу МВД страны Георгия Гахария и сотрудников полиции за противодействие участникам акции.

На брифинге в пятницу Бахтадзе напомнил, что в новейшей истории Грузии дважды произошла насильственная смена власти, в обоих случаях был штурм парламента и все закончилось тяжелейшими результатами для страны.

«Эти перевороты привели к авторитаризму, братоубийственной войне, экономическому коллапсу и оккупации наших территорий. Такая попытка была и сейчас, но министерство внутренних дел смогло не допустить повторения тяжелейшего сценария. Исходя из этого, министру и всему составу полиции от меня и всего общества положена благодарность и поддержка», — цитирует Бахтадзе «Интерфакс».

Премьер-министр Грузии отметил, что полиции удалось отразить штурм на парламент организованный экс-президентом Михаилом Саакашвили и его партией «Единое национальное движение».

Бахтадзе отметил, что международные партнеры Грузии оценивают действия полиции в ночь на 21 июня как легитимные.

«У нас имеются интенсивные консультации с нашими партнерами, и у них нет никаких вопросов в отношении легитимности применения силы полицией, так как другого выхода не было», — подчеркнул премьер-министр Грузии.

Minval.az