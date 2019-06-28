Депутат Госдумы Сергей Гаврилов, чей недавний визит в Тбилиси 20 июня спровоцировал массовые беспорядки, сообщил о намерении снова приехать в Грузию. Об этом сообщает «Интерфакс» в пятницу, 28 июня.

«Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара», — добавил он.

Парламентарий также отметил, что на поездку в Тбилиси в качестве главы делегации Межпарламентской ассамблеи православия он получил благословение от патриарха Кирилла.

Minval.az