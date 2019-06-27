Скандальный депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде считает, что накануне в ПАСЕ произошло то, что рано или поздно должно было произойти – российская сторона вернулась к работе в структуре.

«Это очень верное решение. И азербайджанская сторона его единогласно поддерживает», — подчеркнул парламентарий в беседе с агентством «Спутник».

В то же время Ализаде отметил, что лично он не видит смысла в существовании ПАСЕ. По его мнению, это изжившая себя организация, являющаяся дубинкой в руках сильных мира сего.

Все заявления о правах человека и демократии, звучащие в стенах этой международной организации, обычно остаются только на словах. До сих пор, несмотря на все происходящее, не было ни одной резолюции против Франции, Великобритании или Германии, напомнил депутат.

«Все резолюции в ПАСЕ выносятся исключительно против Восточной Европы и постсоветского пространства. Постоянно в ПАСЕ звучит недовольство Россией и Азербайджаном, но почему-то никто не говорит о фашизме в Украине и Армении. Так в чем смысл этой организации? Ну, а то, что ряд стран покинул сессию ПАСЕ, то это просто смешно», — заключил политик.

Minval.az