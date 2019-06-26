Российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров нецензурно высказался, комментируя реакцию министра иностранных дел Германии на возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Отвечая на слова главы МИД ФРГ Хайко Маса о том, что «это хорошая новость для гражданского общества России», оппозиционер написал в Twitter: «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы… «.

On behalf of Russian civil society forced to live abroad, fuck you. Appeasing a dictator and rewarding aggression will make things worse, it always has. https://t.co/LIRLZio6BN — Garry Kasparov (@Kasparov63) 25 июня 2019 г.

По его словам, «умиротворение диктатора и вознаграждение агрессии усугубят ситуацию, как это было всегда». Он считает, что «давней мечте о Европе и мире, в котором правит закон, а не сила оружия», пришел конец. Напомнив о том, что «198 голландцев убиты Россией на MH17», он назвал позором, что 8из 10 нидерландских делегатов сегодня «выступают на стороне Путина».

«Это капитуляция хуже, чем в Мюнхене в 1938 году, потому что они едва ли столкнутся с нацистской военной машиной», — уверен Каспаров. По его мнению, «европейские бюрократы, которые говорят, что хотят «держать Путина за столом» для ведения переговоров, должны спросить об этом жителей Алеппо».

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