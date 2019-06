Российский оппозиционер, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров нецензурно высказался, комментируя реакцию министра иностранных дел Германии на возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Отвечая на слова главы МИД ФРГ Хайко Маса о том, что «это хорошая новость для гражданского общества России», оппозиционер написал в Twitter: «От имени российского гражданского общества, вынужденного жить за границей, пошли вы… «.

On behalf of Russian civil society forced to live abroad, fuck you. Appeasing a dictator and rewarding aggression will make things worse, it always has. https://t.co/LIRLZio6BN

