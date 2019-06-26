ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Сразу после этого стало известно, что Украина покидает парламентскую ассамблею, сообщает РИА Новости.
ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме.
Сразу после этого стало известно, что Украина покидает парламентскую ассамблею, сообщает РИА Новости.
Дата: 2019/06/26 20:13
Раздел: Странности
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