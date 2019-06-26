Торт с выпускного средней школы №143 в Красноярске стал одним из самых обсуждаемых событий в соцсетях даже за пределами региона. Творение кондитеров назвали зловещим и сравнили с кладбищем.

Родители подарили выпускникам торт с фотографиями, которые выполнены «в виде надгробий», утверждают пользователи соцсетей. Другие подписчики обвиняют местные СМИ в преувеличении – на украшениях с фото нет дат рождения и смерти, а сам торт не похож на кладбище.

Руководство школы №143 уже прокомментировало, что идея принадлежала родителям, сообщает РИА Новости.

Minval.az