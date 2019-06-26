Иранец Реза Парастеш был обвинен в использовании образа футболиста «Барселоны» Лионеля Месси ради совращения 23 женщин. Об этом сообщает Marca.

Парастеш известен как «иранский Месси» из-за внешнего сходства с аргентинским нападающим. Как пишет СМИ, на него подали в суд 23 женщины, которые утверждают, что он притворялся Месси, чтобы принудить их к сексу. Парастеш эти обвинения отвергает, называя их «фейковыми новостями».

Иранец стал популярным в социальных сетях в 2017 году после того, как прислал на один из спортивных сайтов свое фото в футболке «Барселоны». Его начали приглашать на интервью и предложили несколько модельных контрактов. В мае того года иранец был задержан полицией за нарушение общественного порядка: число желавших с ним сфотографироваться было настолько велико, что полиции пришлось задержать двойника спортсмена и арестовать его машину, чтобы восстановить спокойствие на улице.

Месси женат и имеет трех сыновей. Он является пятикратным обладателем «Золотого мяча».

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