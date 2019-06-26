Житель Чечни Алхазур Барзаев публично отрекся от сына, убитого у резиденции главы республики Рамзана Кадырова в центре Грозного, его прокляли близкие родственники. Такой материал показал республиканский государственный канал, пишут «Кавказ.Реалии».

В материале канала «Грозный» Барзаев благодарит сотрудников правоохранительных органов, убивших его сына. 21-летнего Ахмеда Барзаева застрелил сотрудник Росгвардии 23 июня во время нападения на пост ДПС рядом с резиденцией Кадырова.

«Я отец этого парня. Мы опозорены перед республикой, перед людьми, перед всем миром, – цитирует выступление Барзаева «Кавказский узел». – Мои двоюродные братья, мои братья, мои дяди, все мы пришли сюда… Пусть не простит его Всевышний. Бросьте его в какую-нибудь выгребную яму, и хватит, у меня дома нет траура. Не выражайте мне слов соболезнования […] Он не мой сын, он оказался не моим сыном, а грязным существом, шайтаном оказался».

По версии следствия, 21-летний Ахмед Барзаев приехал на каршеринговой машине к посту и там напал с ножом на инспектора ДПС. После этого он два раза выстрелил в сотрудника Росгвардии, попытавшегося вступиться за полицейского. Тот в ответ его застрелил.

Ответственность за это взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство», –сообщила группа SITE Intelligence Group. Сама группировка не предоставила каких-либо доказательств причастности к событию.

Minval.az