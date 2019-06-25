Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире «Вести FM» назвал покойного главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко предателем. Он пояснил, что покойный журналист критиковал президента России.

«Я не могу понять всех тех, кто с придыханием сейчас вспоминают о Доренко. Меня дико умиляет. Я понимаю, почему какая-нибудь Кристина Потупчик близка к Доренко. Потому что оба предатели», — сказал Соловьев.

По словам ведущего, Доренко во время «оранжевой революции» 2004 года в Украине кричал, что «привезет Путина в клетке», а Потупчик «теперь вытирает ноги» о тех, кому «вечно клялась в любви». «Я и при жизни говорил, что Доренко — предатель. Был ли он при этом талантливым журналистом? Конечно, очень. Отменяет ли это его предательство? Нет», — добавил Соловьев.

О выступлении в Киеве Соловьев напоминал Доренко и ранее. В феврале 2019 года главред «Говорит Москва» рассказал, что в рамках встречи президента России с сотрудниками СМИ Соловьев принялся скакать по фойе со словами: «Ты уже приготовил, Сережа, железную клетку для Путина? Ты предал Путина!» За это Доренко назвал ведущего «забавным говнюшонком».

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