Сепаратисты Карабаха решили вооружиться получше, так как считают, что «Азербайджан готовит нападение». Об этом сообщило российское издание «ВладТайм».

Издание отмечает, что бойцы спецназа сепаратистского режима в Нагорном Карабахе предпочли немецкие винтовки HK G28.

Издание пишет, что «армянская сторона считает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев специально не поехал к своему другу Александру Лукашенко в Минск на открытие Европейских игр для того, чтобы подготовиться к нападению на Карабах».

Данная разработка немецких оружейников концерна «Heckler und Koch» является так называемой марксмановской винтовкой, то есть не полноценной снайперской крупнокалиберной винтовкой, а винтовкой поддержки пехоты в наступлении. HK G28 разработана под винтовочный патрон 7,62х51 мм, её прототипом является известная немецкая автоматическая винтовка HK 416. Так же, как и предок-прообраз HK G28, работает по принципу отвода пороховых газов. Концептуально, HK G28 является полным аналогом легендарной и видавшей всякое Снайперской винтовки Драгунова, рассчитанной под стрельбу патронами калибра 7,62х54 мм.

У обеих винтовок схожий принцип работы и радиус применения, но почему же тогда испытанному годами и привычному советскому оружию террористы Карабаха предпочли HK G28? Исходя из того, что оружейным классом HK G28 является «винтовка поддержки пехоты», а оккупационная армия Нагорного Карабаха заточена под с использованием мобильных пехотных групп, способных перемещаться по горному ландшафту, то можно сделать определённые предположения, подчеркивает издание.

«Армия Нагорного Карабаха собирается, в случае нападения Азербайджана, навязать своему противнику так называемую «эластичную оборону», суть которой заключается в использовании мобильных, полупартизанских групп, вооружённых лёгким стрелковым оружием. Эти группы будут уничтожать живую силу и бронетехнику противника, сковывая их продвижение вперёд. В таких условиях, крупнокалиберные снайперские винтовки становятся просто неудобны», — пишет российское издание.

«Решительный выбор в пользу HK G28 против СВД, скорее всего, был сделан по той причине, что германская винтовка из-за менее мощного патрона обладает большей точностью стрельбы – всё-таки СВД рассчитана на то, что из неё будет стрелять неопытный солдат-срочник советской армии, поэтому в ущерб точности при создании СВД был отдан приоритет в пользу надёжности и понятности конструкции. Конструкторы СВД могли бы сказать, что «наш пострел не поспел». Какой бы хорошей не была винтовка СВД, времена проходят и былые легенды стрелкового оружия устаревают, а им на смену приходят новые. Именно за счёт этого германские оружейники смогли «перехватить» клиентуру у российских конкурентов в лице карабахских армян», — резюмирует издание.

Minval.az