В Сети появилось вирусное видео с «вороной-качком».

Ролик опубликован в Twitter.

На видео видно, как ворона сидит на ступеньках, опираясь на крылья. При этом лап птицы не видно, а ее силуэт напоминает стоящую на четырех лапах гориллу.

Пользователи Сети были шокированы внешним видом птицы, назвали ворону «качком» и попытались узнать, что это у нее за «мускулистые руки» вместо крыльев.

Видео стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров.

К комментариям подключилась орнитолог Кейли Свифт. Она объяснила, что в такой необычной позе птица греется на солнце. Обычно вороны приседают ближе к земле и подобной иллюзии не возникает.

Minval.az