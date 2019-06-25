В Сети появилось вирусное видео с «вороной-качком».
Ролик опубликован в Twitter.
На видео видно, как ворона сидит на ступеньках, опираясь на крылья. При этом лап птицы не видно, а ее силуэт напоминает стоящую на четырех лапах гориллу.
Пользователи Сети были шокированы внешним видом птицы, назвали ворону «качком» и попытались узнать, что это у нее за «мускулистые руки» вместо крыльев.
Видео стало вирусным и набрало больше девяти миллионов просмотров.
К комментариям подключилась орнитолог Кейли Свифт. Она объяснила, что в такой необычной позе птица греется на солнце. Обычно вороны приседают ближе к земле и подобной иллюзии не возникает.
朝から衝撃をありがとう。
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.