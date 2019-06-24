Актер Вахтанг Кикабидзе «некрасиво» себя ведет по отношению к России, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Государственной думе РФ Вадим Манукян. Парламентарий уверен, что Кикабидзе «рад происходящим событиям в Грузии».

Он отметил, что отношения между Россией и Грузией в последние годы якобы постепенно налаживались, однако напряжение все равно оставалось. Если в России что-то и слышали негативного из Грузии, так это были «высказывания Кикабидзе».

— Наверняка Вахтанг Кикабидзе хлопает в ладоши, потому что все то, что происходит в последние дни в Тбилиси, — это дело рук тех сил, возвращения которых он так ждет, — полагает Манукян. Его слова приводит издание «Дни.ру».

Minval.az