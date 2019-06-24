Роспотребнадзор заявляет об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузии, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник, передает Интерфакс.

Качество грузинской алкогольной продукции в динамике становится хуже, заявляет Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за четыре года (с 2014 по 2018 гг.) объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза — до 203 тыс. литров. В ведомстве перечислили производителей: АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», ООО «Батоно».

«Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Ранее Россия уже вводила запрет на поставки вина и минеральной воды из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

Minval.az