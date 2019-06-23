Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook ответила президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая ранее заявила, что политические разногласия двух стран не должны влиять на туристов из России.

«Зурабишвили в интервью заявила: «Туристы из России ДОЛЖНЫ приезжать в Грузию, так как ее любят…» Прямо вот должны? Шери, лично вам должны? Или из мышбратских чувств?» — написала Захарова.

По мнению дипломата, заявление президента Грузии было подготовлено «с использованием калькулятора», однако стране вместо этого надо обеспечить безопасность российских туристов, чтобы они чувствовали, что «их встречают как самых дорогих гостей», а не читали «сводки с внутриполитических полей» вместо отдыха.



Minval.az