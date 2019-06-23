Сателлит России — Армения «обладает» потенциалом, который позволит ей принять большое число туристов из России, заявила РИА Новости президент Ассоциация туроператоров и турагентов республики Карине Давоян.

«У нас есть потенциал – соответствующие гостиничные комплексы, достаточное количество туроператоров, которые могут предложить выгодные пакетные туры. У нас есть интересные места отдыха, достопримечательности, и Армения интересует россиян. Вы знаете, чем вызвана такая заинтересованность. Во-первых, нет языкового барьера, и здесь россиян принимают очень добродушно и гостеприимно», — сказала президент ассоциации.

Кроме того, по ее словам, у российских туристов остались хорошие воспоминания об Армении еще с советских времен.

«Для них здесь много знакомых мест, многие помнят дома отдыха, достопримечательности. Конечно, многие летом предпочитают отдыхать на море, но нам есть что предложить туристам», — отметила Давоян.

Ранее о «готовности принять всех российских туристов» из Грузии заявляли так называемые власти сепаратистской Абхазии и аннексированного Крыма.