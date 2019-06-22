Стрельба правоохранителей по митингующим в Тбилиси может послужить катализатором для глубокого политического кризиса в Грузии. Такое мнение в комментарии украинскому изданию «Гордон» выразил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

«Все началось с того, что в Грузию приехали представители Межпарламентской ассамблеи православия. Это какая-то очень странная структура. Заседание их было официальным, грузинское правительство выделило на него деньги. Как вообще образовались отношения в рамках этой ассамблеи – непонятно. Ведь согласно закону об оккупированных территориях, член российской делегации [коммунист Сергей] Гаврилов не имел права заезжать в Грузию. Но у него было приглашение, подписанное председателем парламента. Получается, он его пригласил, еще и место свое в парламенте уступил. Теперь они пытаются списать все на ошибку протокола, но эта служба такие вещи не решает. В любом случае было одобрение сверху. Тем более, на этот съезд выделялись бюджетные деньги», – подчеркнул собеседник.

Он отметил, что столкновений между протестующими и полицией при желании можно было избежать.

«Протесты могут зайти очень далеко. Грузины не любят, когда их разгоняют. Они ни одной власти этого не простили, начиная с советской. А стрельба по людям может послужить катализатором для глубокого политического кризиса. Тем более, прямых столкновений между протестующими и полицией можно было избежать и не открывать огонь. Но просто это не захотели делать. Особенно циничной была стрельба по журналистам и операторам. Разумеется, за всем этим стоит [экс-премьер Грузии, бизнесмен Бидзина] Иванишвили – неформальный правитель Грузии. Президент страны – декоративная фигура. Если вместе со спикером парламента не уйдут в отставку еще и главы МВД и Службы госбезопасности, требования протестующих будут только нарастать. Это очень похоже на то, что происходило во время Революции достоинства. Подход к решению подобных проблем у грузин и украинцев абсолютно одинаковый», – резюмировал Корчилава.

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