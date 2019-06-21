Ученые выяснили, что каждая третья девушка готова пойти на свидание с мужчиной из-за бесплатного ужина.

Как передает РИА Новости, социологи выяснили, что чаще такое поведение встречалось у девушек, склонных к нарциссизму, макиавеллизму и психопатии.

Также такие женщины придерживаются традиционных представлений о ролях мужчин и женщин.

В ходе исследования четверть женщин сообщили, что хотя бы раз ходили на свидание без симпатии, но чтобы вкусно поесть. При этом, когда из выборки исключили женщин нетрадиционной ориентации доля любительниц бесплатно поужинать достигла отметки в 33%.

При этом большинство респонденток заявляли, что считают такое поведение недопустимыми.

Ученые отметили, что результаты исследования не говорят о том, что подобные формы поведения характерны только для женщин. Относительно мужчин исследование не проводилось.

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