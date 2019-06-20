На фоне успеха американского сериала «Чернобыль» о взрыве на ЧАЭС предприимчивый житель Китая организовывал туристические поездки в «Чернобыль», но на самом деле возил людей в российский Челябинск. Туристы оставались довольными, поскольку антураж соответствовал и дозиметры показывали то же, что и в Припяти. Об этом пишет Рамблер.

Обман раскрылся, когда популярный тур для себя и своей семьи приобрел глава Минэнерго Китая Ла Миндун, который в 80-х посещал Чернобыль и легко опознал подлог. Теперь незадачливый гид получил 10 лет за мошенничество, а спрос на туры уже в настоящий Челябинск резко возросли.

Организатор поездок рассказывал, что последствия аварии удалось преодолеть настолько, что люди снова могут жить в поселениях, но радиационный фон по-прежнему остается нестабильным.

«Если взять радиационный фон Челябинска, то местами он выглядит как Припять, поэтому нет ничего удивительного в том, что наш город выдали за Чернобыль», — цитирует уральских экологов портал topnewsrussia.ru.

Эта новость облетела весь интернет, однако сами челябинцы считают, что такое вряд ли возможно. Ведь даже в аэропорту трудно пропустить огромную надпись «Челябинск», хотя другие уверены, для китайцев русские буквы, что для нас — иероглифы.

Minval.az