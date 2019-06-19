60 семинаристов Армянской церкви в канун еврейского праздника Шавуот напали и жестоко избили двух молодых евреев , которые прогуливались по Армянском кварталу в Старом городе Иерусалима. Об этом пишет израильская газета The Jewish Press.

Жестокие побои продолжались до тех пор, пока священники, которые сопровождали семинаристов, не приказали им остановить расправу, заявил представляющий интересы подвергшихся побоям израильтян адвокат Хаим Блейкер.

Он направил письмо в Отдел полицейских расследований и разведки с призывом завершить расследование по делу его клиентов и описал нападение.

«Когда мои клиенты шли по тротуару, группа армян подошла к ним и начала наносить им жестокие удары. Моих клиентов били по лицу и пинали, пока они лежали на земле и истекали кровью», – отметил Блейкер.

Minval.az