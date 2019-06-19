«Замкомандующего корпусом минобороны» самопровозглашенной «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что лично гарантирует безопасность президенту Украины Владимиру Зеленскому, если тот приедет на Донбасс.

Такое заявление террорист сделал в эфире программы «60 минут» на росТВ с прокремлевской журналисткой, ведущей Ольгой Скабеевой.

«Басурин в студии нашей программы только что заявил, что лично гарантирует безопасность Зеленскому, если тот решится приехать в Донецк» – написала она после программы в своем Телеграмм-канале.

Президент Владимир Зеленский по результатам визита в Париж анонсировал переговоры лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина и Франция).

На пресс-конференции во Франции он также заявил, что видит завершение войны на Донбассе через соблюдение Минских соглашений. При этом украинский глава подчеркнул, что вести переговоры с террористами не будет.

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