Пост министра здравоохранения Грузии займет Екатерина Тикарадзе. Она была представлена медиа премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе.

На представлении нового министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии присутствовал бывший министр Давид Сергеенко, который покинул упомянутую должность сегодня.

Новый министр здравоохранения Эка Тикарадзе, до того, как стать членом Кабмина, была директором Сачхерской больницы. Ее называют личным стоматологом семьи Иванишвили, пишет Грузия Online.

Minval.az