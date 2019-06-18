Азербайджан перенимает военный опыт Турции, поэтому стороны часто проводят совместные военные учения, заявил министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

«В повышении боеспособности армии большая роль принадлежит Вооруженным силам Турции. Как вы знаете, турецкая армия обладает высокой боевой готовностью, имеет широкий боевой опыт. Они проводили операции в Сирии, Ираке. Мы перенимаем опыт Турции и проводим совместные учения, которые охватывают все виды войск», — сказал Гасанов журналистам во вторник. Его слова приводит «Интерфакс».

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По его словам, с начала текущего года в Азербайджане сданы в эксплуатацию 9 новых военных городков, на сегодняшний день 95% всех военных частей и городков полностью реконструированы.

Гасанов подчеркнул, что проводятся работы по повышению боеспособности армии.

«Мы часто проводим крупномасштабные учения в ночное и дневное время суток в условиях, максимально приближенных к боевым. В 2016 году небольшая часть азербайджанской армии разгромила армию противника в зоне карабахского конфликта. Враг был вынужден обратиться к России, чтобы (…) остановить боевые действия. Сегодня все подразделения азербайджанской армии управляются посредством системы «Data Voice», — добавил министр.

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