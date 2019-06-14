Последнее обострение ситуации в зоне карабахского конфликта нельзя назвать случайностью. Это – цепь событий, связанных с действиями армянской стороны на линии фронта и заявлениями премьер-министра Никола Пашиняна, министров обороны и иностранных дел этой страны Давида Тонояна и Зограба Мнацаканяна. Все они взаимодополняют друг друга, и создается картина целенаправленных действий с четко заданной целью.

Такое мнение в интервью Minval.az высказал экс-советник президента Азербайджана Гейдара Алиева Эльдар Намазов, комментируя эскалацию в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Намазов напомнил о том, что ранее министр обороны страны-сателлита Давид Тоноян заявлял, что армянская сторона добивается не восстановления военного баланса с Азербайджаном, а преимущества над ним. «К тому же министр упомянул, что Армения создает штурмовые группы для действий в тылу противника. А Зограб Мнацаканян говорил, что Ереван отказывается обсуждать вопрос освобождения оккупированных территорий Азербайджана, хотя этот вопрос – наряду с вопросом возвращения азербайджанских вынужденных переселенцев – занимает 70-80% «Мадридских принципов» – документа, который лежит на столе переговоров. Если ко всему этому приплюсовать заявления Никола Пашиняна и последние события на линии фронта, то становится ясно: все это не случайность, а действия, преследующие конкретные цели, говорит Э.Намазов.

Армянский премьер начал подготовку к этим провокациям по нагнетанию ситуации на лини фронта достаточно давно, предприняв перед этим ряд соответствующих шагов, — поясняет наш собеседник: «И начались эти шаги с интервью радиостанции «Эхо Москвы», в котором премьер-министр Армении фактически шантажировал Россию. Пашинян сказал, что если начнется война, то это будет означать, что именно Москва допустила ее, так как у Кремля есть все средства для того, чтобы не допустить проведения Азербайджаном военной операции с целью освобождения своих оккупированных земель. Таким образом, он фактически заранее объявил, что если Азербайджан предпримет попытку освобождения своих территорий, то Ереван обвинит в этом Москву».

Спустя время Пашинян объявляет о том, что оппозиционные ему силы в так называемом «руководстве НКР» провоцируют военные действия с целью «сдачи» Азербайджану новых территорий, и планируют обвинить его в этом, добиваясь тем самым его смещения, говорит Намазов. По его мнению, это тоже было шантажом.

«Если в первом случае намек был адресован Москве, то во втором – сепаратистам Карабаха. И в случае, если во время военных действий Армения лишится территорий, Пашинян сможет обвинить в этом карабахских сепаратистов, которые, по его мнению, сознательно допустили это. В преддверии обострения на линии фронта, он перевел своего сына из Карабаха на службу в Ереван. Все мы помним, с какой помпой преподносилось сообщение о том, что Пашинян стал первым руководителем Армении, который отправил своего сына на службу на передовую. Его супруга посещала оккупированные территории Азербайджана, проводили там различные пропагандистские акции. И вдруг непосредственно перед началом эскалации их сын переводится на службу в Армению. Все это нельзя назвать случайностью. Все эти шаги были заранее продуманы», отмечает наш собеседник.

Но чего хочет добиться «народный премьер»? По мнению аналитика, подобными действиями новые армянские власти пытаются добиться нескольких целей:

«Во-первых, он хочет ослабить самую опасную для себя оппозицию в лице «карабахского клана», который фактически уже отстранен от власти в Ереване, но продолжает «властвовать» в Нагорном Карабахе. А это возможно, если показаться радикальнее их самих, добившись определенных локальных успехов в противостоянии с Азербайджаном. И тем самым сорвать планы экс-президента Армении Роберта Кочаряна и т.н. «руководства НКР».

Во-вторых, после апрельских событий 2016 года, что бы ни писали ереванские СМИ и говорили армянские эксперты, все понимают, что Ереван потерпел унизительное поражение.

И не случайно то, что Минобороны этой страны было после этого «разгромлено» – в отношении ряда генералов возбудили уголовные дела, некоторых отстранили от должностей в результате проверок. Сейчас Пашинян создал парламентскую комиссию, которая расследует обстоятельства апрельских боев, когда так называемая «линия Оганяна», названная в честь экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, была разгромлена в считанные минуты.

Он хочет вернуть армянской армии и обществу хоть какую-либо уверенность в военном превосходстве страны. Потому он и нагнетает ситуацию, полагая, что Россия поддалась на его шантаж и приняла его требования: ему кажется, что он сможет безнаказанно осуществлять провокации на линии фронта, а администрация Путина будет сдерживать Баку от ответных мер. И он за счет всего этого будет «набирать очки», устраняя угрозы со стороны «карабахского клана»», — рассказал Намазов.

Все это можно назвать армянской игрой в русскую рулетку, но армянский премьер ошибается – именно на это намекнул на днях российский посол, заявив на пресс-конференции о том, что «Еревану не стоит преувеличивать возможности России», поясняет аналитик: «Устами своего дипломата Москва ответила Еревану – мол, Армения сама может оказаться виновной в разжигании боевых действий, и потому перекладывать ответственность на Москву неправильно. Это было первым «звонком» для Пашиняна, намеком на то, что он может заблуждаться в своих расчетах, играя на грани фола, будучи убежденным в том, что Баку не ответит на эти провокации. То, что сейчас предпринимает армянское руководство, напоминает игру в «русскую рулетку», с достаточно пессимистическим прогнозом развития событий для армянской стороны».

Бахтияр Сафаров

Minval.az