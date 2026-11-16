Лимит государственных гарантий Азербайджана на 2027 год установлен на уровне 6 млрд манатов, тогда как действующая стратегия управления государственным долгом предусматривала предоставление гарантий на сумму до 2 млрд манатов в течение 2025–2030 годов.

Как сообщает Minval, на это обратил внимание председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, выступая на заседании Милли Меджлиса с заключением по проекту государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, стратегия управления государственным долгом на 2022–2025 годы, которая также определяла долгосрочные ориентиры до конца 2030 года, предусматривала возможность предоставления государственных гарантий на сумму до 2 млрд манатов в период 2025–2030 годов.

Вместе с тем в проекте госбюджета на 2027 год лимит государственных гарантий установлен в размере 6 млрд манатов.

Гюльмамедов также отметил, что к концу 2030 года планируется сократить совокупный объем условных финансовых обязательств, обеспеченных государственными гарантиями, до 16,8 млрд манатов. В связи с этим Счетная палата считает необходимым обновить средне- и долгосрочную стратегическую рамку управления государственным долгом. В частности, предлагается разработать новую стратегию на 2027–2030 годы и согласовать ее с бюджетными расходами и фискальными правилами.

Глава ведомства подчеркнул, что обновление стратегических ориентиров необходимо с учетом параметров государственного бюджета и задач по обеспечению долгосрочной устойчивости государственных финансов.