Управление общественной безопасности Иордании объявило о блокировке мессенджера Telegram на территории королевства.

В ведомстве заявили, что платформа использовалась для распространения экстремизма и радикализма, а также совершения киберпреступлений, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал Al Mamlaka.

Решение принято в рамках мер по укреплению цифровой безопасности и защите пользователей. Среди угроз, связанных с использованием цифровых платформ, ведомство также назвало шантаж, угрозы и распространение противоправных материалов.

Граждан призвали не контактировать с владельцами неизвестных аккаунтов, не переходить по подозрительным ссылкам и сообщать о противоправных действиях через официальные каналы.