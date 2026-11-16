В Азербайджане в 2007 году вырастут расходы на образование, здравоохранение и оборону.

Расходы государственного бюджета Азербайджана на образование и науку в 2027 году составят 5,4 млрд манатов. Это на 538 млн манатов, или 11,2%, больше фактического показателя 2025 года, заявил министр финансов Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, на финансирование этих направлений предусмотрено 12,6% всех расходов государственного бюджета.

Министр также отметил, что за последние пять лет расходы на образование и науку увеличились на 1 млрд манатов.

В целом бюджетная политика на 2027 год предусматривает дальнейшее увеличение финансирования социально значимых направлений, в том числе образования, здравоохранения и социальной защиты населения.

Расходы на здравоохранение в сводном бюджете Азербайджана в 2027 году прогнозируются на уровне 4 млрд манатов. Это на 1 млрд манатов, или 36%, больше фактического показателя 2025 года.

По словам Сахиля Бабаева, непосредственно из государственного бюджета на здравоохранение в следующем году планируется выделить 2,1 млрд манатов. Это на 830 млн манатов больше, чем в 2025 году.

Министр пояснил, что при оценке финансирования здравоохранения и социальной защиты необходимо учитывать показатели сводного бюджета, поскольку значительная часть расходов проходит через бюджеты Государственного фонда социальной защиты и Фонда обязательного медицинского страхования.

Кроме того, на образование и науку в 2027 году предусмотрено 5,4 млрд манатов, или 12,6% расходов государственного бюджета. Это на 538 млн манатов, или 11,2%, больше фактического показателя 2025 года.

За последние пять лет расходы на образование и науку увеличились на 1 млрд манатов.

На сельское хозяйство и продовольственную безопасность в следующем году планируется направить 1,4 млрд манатов. Это на 23% больше, чем в 2025 году. По словам Бабаева, объем государственной поддержки аграрного сектора достигнет 15,8% аграрного ВВП.

Расходы Азербайджана на оборону и национальную безопасность в 2027 году прогнозируются на уровне 8,8 млрд манатов. Это составит 20,8% всех расходов государственного бюджета.

Как отметил министр финансов, по сравнению с фактическим исполнением бюджета за 2025 год финансирование этих направлений увеличится на 748 млн манатов, или 9,3%.

В то же время значительная часть бюджетных средств будет направлена на социальные нужды.

Так, социально ориентированные расходы в 2027 году составят 18,7 млрд манатов. Это на 3,5 млрд манатов больше фактического показателя 2025 года.

За последние пять лет социальные расходы увеличились на 4,4 млрд манатов, или 30,6%.

В частности, на социальную защиту и социальное обеспечение в государственном бюджете предусмотрено 4,9 млрд манатов — на 360 млн манатов больше, чем в 2025 году. В сводном бюджете расходы по этим направлениям достигнут 12,9 млрд манатов, увеличившись за два года на 2,2 млрд манатов, или 21%.