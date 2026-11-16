Курс доллара США в Азербайджане в 2027 году прогнозируется на уровне 1,7 маната. Среднегодовая инфляция, как ожидается, составит 5,3%. Об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на пленарном заседании Милли Меджлиса в ходе обсуждения проекта государственного бюджета на 2027 год.

По его словам, такие прогнозы сформированы с учетом тесной координации денежно-кредитной и фискальной политики.

Министр также сообщил, что средняя цена одного барреля азербайджанской нефти Azeri Light в бюджетных расчетах на следующий год принята на уровне 65 долларов. При определении этого показателя власти исходили из консервативного подхода, учитывая колебания на международных финансовых рынках.

Согласно прогнозам, реальный рост ВВП Азербайджана в 2027 году составит 2,7%, а его номинальный объем достигнет 141 млрд манатов.

При этом доля ненефтяного сектора в экономике составит 77,4% ВВП, или 109,1 млрд манатов. Это на 9,1 млрд манатов больше в номинальном выражении и на 4,4% больше в реальном выражении по сравнению с 2026 годом.

Сахиль Бабаев также сообщил, что по состоянию на 1 октября 2026 года совокупные валютные резервы Азербайджана достигли 89,4 млрд долларов. Это примерно в 20 раз превышает объем внешнего государственного долга и составляет 110% прогнозируемого годового ВВП.

По словам министра, Азербайджан входит в число немногих стран, чьи валютные резервы превышают объем ВВП. Такой уровень резервов служит важной гарантией макроэкономической стабильности, устойчивости национальной валюты и способности страны выполнять внешние обязательства.

Объем государственного долга на 1 октября 2026 года составил 23,9 млрд манатов, или 17,3% ВВП. В среднесрочной перспективе, в 2026–2030 годах, правительство намерено удерживать отношение государственного долга к ВВП на уровне около 20%.

В структуре долгового портфеля 16,2 млрд манатов, или 68%, приходится на внутренний государственный долг, а 7,7 млрд манатов, или 32%, — на внешний.

Министр подчеркнул, что долговой портфель характеризуется низкой чувствительностью к валютным колебаниям и рискам внешних рынков. Средний срок погашения государственных облигаций составляет 3,6 года, а доля семи- и десятилетних облигаций в портфеле достигла 44%, что свидетельствует об улучшении его структуры.

Бабаев отметил, что бюджетная политика на 2027 год направлена на обеспечение экономического роста, выполнение социальных и стратегических обязательств государства, повышение эффективности использования бюджетных средств и сохранение долгосрочной финансовой устойчивости.