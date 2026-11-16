Среднегодовой рост туристического сектора Азербайджана в 2022–2026 годах, с учетом ожидаемых итогов текущего года, превысит 18%.

Об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, за этот же период среднегодовой рост ненефтегазовой промышленности приблизится к 6%, транспортного сектора составит около 8%, а сферы информации и связи — до 13%.

Министр также сообщил, что за январь–октябрь 2026 года ВВП Азербайджана увеличился на 1,7%, а ненефтегазовый сектор вырос на 2,9%.

В частности, за первые 10 месяцев текущего года ненефтегазовая промышленность выросла на 5,9%, транспортный сектор — на 10,2%, сфера информации и связи — на 9,9%.

В целом в 2022–2026 годах среднегодовой рост ВВП страны, по ожидаемым итогам текущего года, составит 2,7%, а ненефтегазового сектора — 5,2%. По словам Джаббарова, последний показатель превышает целевой ориентир, установленный в стратегии развития.

Министр также обратил внимание на увеличение ненефтегазового экспорта. С учетом ожидаемых итогов 2026 года его объем окажется в 2,5 раза выше уровня 2018 года.

За январь–октябрь текущего года ненефтегазовый экспорт без учета золотых операций Государственного нефтяного фонда вырос более чем на 20%, достигнув 3,6 млрд долларов. При этом 61% экспорта пришлось на промышленную продукцию.

По итогам 2026 года объем экспорта ненефтегазовых товаров, как ожидается, превысит 4,2 млрд долларов.