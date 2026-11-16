Дженсен Хуанг рассматривает возможность возвращения на пост генерального директора Nvidia. Его союзники в Кремниевой долине оказывают давление на совет директоров компании, добиваясь восстановления Хуанга в должности спустя несколько дней после его отставки на фоне сообщений о романтических отношениях с предполагаемой китайской шпионкой и своей подчинённой. Об этом пишет Financial Times.

По словам нескольких источников, знакомых с ситуацией, Хуанг обсуждал с доверенными лицами перспективы возвращения к руководству компанией. При этом совет директоров Nvidia проводит независимое расследование обстоятельств, приведших на этой неделе к беспрецедентному кризису руководства технологического гиганта стоимостью 4 трлн долларов.

Один из сторонников Хуанга сообщил Financial Times, что они формируют своего рода «кризисный штаб» из руководителей технологических компаний Кремниевой долины, чтобы лоббировать возвращение бывшего главы Nvidia. Они также намерены заручиться поддержкой Белого дома.

«Все влиятельные представители технологической индустрии, за исключением разработчиков передовых ИИ-моделей, обожают Дженсена», — заявил собеседник издания, добавив, что сам Хуанг поддерживает эти усилия.

За выходные общественная кампания за восстановление Хуанга в должности набрала обороты. В числе руководителей, поддержавших открытое письмо с требованием к совету директоров «Верните Дженсена», оказались глава Tesla и SpaceX Илон Маск и генеральный директор Epic Games Тим Суини.

Хуанг по-прежнему пользуется исключительной преданностью части сотрудников Nvidia. Некоторые из них после его отставки публично выступили за возвращение бывшего руководителя и подписали открытое письмо.

Однако инициатива по восстановлению Хуанга, вероятно, столкнётся с сопротивлением влиятельных представителей американской администрации. В воскресенье министр финансов США Скотт Бессент заявил о необходимости «радикальных кадровых перестановок» в руководстве Nvidia после ухода Хуанга.

В отличие от некоторых других основателей крупных технологических компаний, занимающих пост генерального директора, Хуанг не обладал контрольным пакетом акций Nvidia и потому не мог заблокировать решения совета директоров.

Теперь ему предстоит иметь дело с советом директоров и управленческой командой во главе с временно исполняющей обязанности генерального директора Колетт Кресс, которые стремятся стабилизировать положение компании в преддверии публикации квартальной финансовой отчётности во вторник.

Романтические отношения Хуанга с Элис Хуанг, руководителем сингапурской компании Megaspeed, вызвали усиленное внимание к соблюдению Nvidia нормативных требований при продаже чипов для искусственного интеллекта азиатским клиентам, потенциально связанным с Китаем.

Даже сторонники бывшего главы Nvidia не уверены, каким образом можно восстановить его репутацию.

«Романтическая связь с подчинённой — достаточное основание для увольнения», — признал один из участников кампании за возвращение Хуанга.

В пятницу Financial Times сообщила, что совет директоров Nvidia обратился к генеральному директору Arm Рене Хаасу, рассматривая его в качестве потенциального преемника Хуанга. При этом в совете директоров Nvidia заявили, что никакой «официальной» процедуры поиска нового руководителя пока не начато.

В тот же день основатель Altimeter Capital Брэд Герстнер и глава Atreides Management Гэвин Бейкер, являющиеся акционерами Nvidia, опубликовали открытое письмо совету директоров компании. Они призвали рассмотреть все возможные варианты дальнейших действий, «включая потенциальное возвращение Дженсена Хуанга».

Оба инвестора, владеющие значительными пакетами акций Nvidia, призвали проявить снисхождение к бывшему руководителю, сославшись на «исключительные успехи, достигнутые под руководством Дженсена Хуанга на протяжении длительного времени, а также огромную неопределённость, возникшую в связи с недавними событиями вокруг его ухода».

Представители Nvidia и самого Хуанга отказались от комментариев.