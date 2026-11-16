Завтра, 17 ноября, в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых пригородных районах возможен кратковременный дождь, северо-западный ветер утром сменится умеренным юго-западным ветром. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 7-9, днём — 12-16 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность достигнет 60-70%.

Ночью и утром в некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, в горах — снег, местами — туман, западный ветер днём в некоторых горных и предгорных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днём — 12-16 градусов тепла, в горах ночью — 5-10 градусов мороза, днём 0-5 градусов тепла.