Полицейские, также прибывшие на место происшествия, установили, что в графине находилась жидкость для посудомоечной машины. Само устройство было сломано, и один из работников заведения перелил жидкость в графин, чтобы использовать в раковине. Затем емкость осталась без присмотра, и официант, не знавший о ее содержимом, подал токсичное вещество посетительнице.
Дата: 2019/06/17 18:29
Раздел: Странности
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