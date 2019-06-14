Состоявшийся в оккупированном Карабахе «чемпионат Европы ConIFA» среди сборных команд непризнанных «государств» продолжает обрастать криминально-скандальными подробностями. Напомним: c 1 по 9 июня в оккупированном Карабахе проходил так называемый «чемпионат Европы ConIFA» среди сборных команд непризнанных «государств». Победила в нем команда, предоставлявшая оккупационный режим, созданный Россией в грузинском Цхинвали. Но, как оказалось, «сборная Южной Осетии», ставшая «чемпионом Европы» среди непризнанных команд, не смогла прибыть в полном составе на устроенную в драматическом театре оккупированного Цхинвали торжественную встречу. Как сообщают СМИ и социальные сети Северной Осетии, причиной тому послужила массовая драка на одной из улиц Владикавказа. На участников «сборной» напали владельцы футбольных ставок, которым их победа не позволила сорвать куш.

Как рассказал Сергей Зассеев, «председатель комитета по молодежной политике, спорту и туризму» в марионеточном оккупационном «правительстве» этого захваченного грузинского региона, во Владикавказе «произошла драка между молодыми людьми из Северной Осетии и отдельными членами «сборной команды по футболу Южной Осетии» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) с применением холодного и огнестрельного оружия.

По предварительным данным потасовка произошла из-за ставок на футбол, по итогам которых одна из сторон должна была выиграть 140 тысяч рублей». По его словам, «кто-то поставил на тотализаторе в финале «чемпионата Европы» против нашей команды, увидев участников нашей «сборной», вернувшихся с «чемпионата» на улице во Владикавказе, сообщил этим лицам об их местонахождении, те пришли к ним на разборки, в результате чего получилась драка». Участники этой самой драки пустили в ход ножи, один даже стрелял из автомата (!). Как уверяет Зассеев, никто из футболистов не пострадал, но они проходят свидетелями по уголовному делу и должны находиться во Владикавказе.

Minval.az