Представители партии «Коммунисты России» призвали Роскомнадзор запретить доступ пользователей сети к британскому мини-сериалу «Чернобыль». Проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ее причинах и последствиях, сообщает ТАСС.

Проект режиссера Йохана Ренка и сценариста Крэйга Мэйзина рассказывает об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ее причинах и последствиях.

Как пишет ТАСС, глава исполкома центрального комитета партии Сергей Малинкович назвал сериал «гадостным» и обвинил его создателей в клевете.

«Во-первых, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к гадостному сериалу на всех трекерах, на всех ресурсах. Во-вторых, в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела за публичную клевету», — заявил Малинкович.

Как утверждает коммунист, «Чернобыль» верно описывает хронологию событий катастрофы, однако лживо показывает «моральный климат в советском обществе».

Проект назвали «идеологической манипуляцией», которая призвана «опорочить и демонизировать образ советской власти и советских людей».

В Роскомнадзоре заявили, что пока не получал от партии «Коммунисты России» просьбу ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», но рассмотрит ее, как только обращение поступит.

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