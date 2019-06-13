Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Владимир Зеленский быстро сможет войти в роль президента Украины и начать показывать результаты. Об этом он заявил в четверг, 13 июня, в интервью телекомпании Мир.

Путин также отметил, что ранее не давал никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока никакой деятельности нет.

«Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того, чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро», — отметил Путин.

Minval.az